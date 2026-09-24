ANRE: Tariful la căldură va fi mai mic decât cel solicitat de Termoelectrica și CET-Nord.

Directorul general al ANRE, Alexei Taran, a declarat că Agenția va recalcula tarifele, ținând cont de ultimele modificări ale prețurilor la gaze și de noile prognoze pentru trimestrul al patrulea.

În cadrul emisiunii Realitatea TV Moldova, Alexei Taran a explicat că prețul gazelor naturale reprezintă circa 65–70% din costul producerii unei gigacalorii. Prin urmare, scumpirea gazelor se reflectă direct și asupra costului energiei termice, relatează tvrmoldova.md.

Ultima ajustare a tarifului la căldură a avut loc în februarie, când calculele se bazau pe un preț al gazelor de circa 14,40 lei pentru un metru cub. De atunci, gazele s-au scumpit, însă tariful la energia termică nu a fost încă ajustat ținând cont de aceste modificări.

Potrivit lui Taran, solicitările Termoelectrica și CET-Nord includ atât cheltuielile deja suportate, cât și prognoza pentru perioada până la sfârșitul anului.

«Tariful are două componente: ceea ce a fost consumat efectiv până în prezent și abaterea — plus sau minus —, precum și prognoza pentru următoarea perioadă», a explicat directorul ANRE.

În calculele inițiale, operatorii au inclus pentru trimestrul al patrulea un preț TTF al gazelor de circa 82 de euro. Totuși, de atunci cotațiile au scăzut. Potrivit lui Taran, în prezent acestea se situează la nivelul de circa 75–76 de euro, iar pe piața spot prețul a coborât până la aproximativ 71 de euro.

«Prognozele pentru trimestrul al patrulea rămân la nivelul de 73–75 de euro, iar Agenția va aplica deja această nouă prognoză în calcule», a declarat Alexei Taran.

Astfel, tariful la energia termică aprobat de ANRE va fi mai mic decât cel solicitat de operatori. Suma exactă va fi stabilită după finalizarea calculelor de Agenție.

Termoelectrica și CET-Nord au solicitat anterior ANRE majorarea tarifelor la energia termică furnizată consumatorilor. La Chișinău, majorarea solicitată depășește 82%, iar la Bălți constituie circa 96%.