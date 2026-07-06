ANRE simplifică procedura de import a gazelor pentru furnizori.

Ministerul Energiei a anunțat că modificările propuse la Codul rețelelor de gaze vor permite companiilor să rezerve mai rapid capacități la frontieră și să le împartă cu alți furnizori.

Ministerul a precizat că noile mecanisme respectă pe deplin standardele europene și vor deveni obligatorii din 5 august 2026. În prezent, proiectul de modificări este supus consultărilor publice, scrie rupor.md.

Reforma prevede două schimbări esențiale pentru importatori:

Rezervare unică la frontieră. Este introdus conceptul de „capacitate agregată”, care va permite companiilor să efectueze o singură operațiune pentru tranzitul gazului, atât la ieșirea din țara vecină, cât și la intrarea în Moldova. Anterior, aceste proceduri se realizau separat, ceea ce provoca disfuncționalități: o rezervare era aprobată de sistem, iar cealaltă putea fi respinsă.

Transferul dreptului de pompare. Companiile care au rezervat conducta, dar nu o folosesc la capacitate maximă, vor putea transfera temporar dreptul de utilizare altor furnizori. În același timp, obligațiile financiare pentru plata rezervării rămân în sarcina proprietarului inițial. Aceasta va reduce barierele pentru companiile care operează doar într-o singură jurisdicție.

Potrivit Ministerului Energiei, noile prevederi vor ajuta Moldova să utilizeze mai eficient punctele de conectare la rețelele țărilor vecine și să se integreze mai rapid pe piața unică a gazelor din UE. Pentru consumatorii finali, susțin autoritățile, aceasta va însemna o creștere a concurenței între furnizori și livrări mai sigure de combustibil albastru.