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25 Septembrie 2026, 11:01
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ANRE a propus noi tarife la energia termică: Chișinău — 3.277 lei/Gcal, Bălți — 3.374 lei/Gcal

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a satisfăcut parțial solicitările Termoelectrica și CET-Nord privind majorarea tarifelor la energia termică.

ANRE a propus noi tarife la energia termică: Chișinău — 3.277 lei/Gcal, Bălți — 3.374 lei/Gcal.
ANRE a propus noi tarife la energia termică: Chișinău — 3.277 lei/Gcal, Bălți — 3.374 lei/Gcal.

Proiectele de hotărâri vor fi examinate în ședința din 28 septembrie.

Pentru consumatorii din Chișinău, ANRE propune stabilirea unui tarif de 3.277 de lei/Gcal. În același timp, Termoelectrica solicitase 3.689 de lei/Gcal, relatează tv8.md.

La Bălți, tariful propus va fi de 3.374 de lei/Gcal. CET-Nord solicitase stabilirea unui preț de 4.313 lei.

O ajustare similară este prevăzută pentru Glodeni. ANRE propune un tarif de 4.322 de lei/Gcal în loc de 4.567 de lei, cât solicita întreprinderea locală „Servicii Comunale Glodeni”.

Astfel, regulatorul propune majorarea tarifelor, însă stabilirea acestora la niveluri sub cele solicitate de furnizori.

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