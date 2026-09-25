ANRE a propus noi tarife la energia termică: Chișinău — 3.277 lei/Gcal, Bălți — 3.374 lei/Gcal.

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a satisfăcut parțial solicitările Termoelectrica și CET-Nord privind majorarea tarifelor la energia termică.

Proiectele de hotărâri vor fi examinate în ședința din 28 septembrie.

Pentru consumatorii din Chișinău, ANRE propune stabilirea unui tarif de 3.277 de lei/Gcal. În același timp, Termoelectrica solicitase 3.689 de lei/Gcal, relatează tv8.md.

La Bălți, tariful propus va fi de 3.374 de lei/Gcal. CET-Nord solicitase stabilirea unui preț de 4.313 lei.

O ajustare similară este prevăzută pentru Glodeni. ANRE propune un tarif de 4.322 de lei/Gcal în loc de 4.567 de lei, cât solicita întreprinderea locală „Servicii Comunale Glodeni”.

Astfel, regulatorul propune majorarea tarifelor, însă stabilirea acestora la niveluri sub cele solicitate de furnizori.