ANRE a propus majorarea tarifului la gaze până la 26,14 lei de la 1 octombrie

Aceasta înseamnă o majorare cu 5,84 lei pe metru cub, sau cu 28,8% față de tariful actual, informează bani.md.

Tariful propus de ANRE este puțin mai mic decât solicitarea Energocom, care a cerut stabilirea prețului la nivelul de 26,25 lei pe metru cub, cu TVA inclus.

Pentru o familie care consumă 100 de metri cubi de gaze pe lună, diferența va fi de circa 584 de lei pe factura la gaze.

La calcularea noului tarif, ANRE a luat în considerare deficitul acumulat de Energocom pentru perioada ianuarie–septembrie 2026, în valoare de 182 milioane de lei. Totodată, la sfârșitul anului 2025, compania a înregistrat un surplus de 14,86 milioane de lei, care a fost scăzut din calcul.

Astfel, efectul net al celor două ajustări constituie circa 167,2 milioane de lei în cheltuieli suplimentare, care trebuie compensate prin tarif în perioada octombrie-decembrie.

Un alt motiv al majorării este costul gazelor care urmează să fie procurate în ultimele trei luni ale anului. Pentru octombrie-decembrie, ANRE estimează un volum de 159,76 milioane de metri cubi, la un preț mediu de achiziție de 839,88 euro pentru 1 000 de metri cubi.

Costul total al gazelor pentru această perioadă este estimat la circa 2,72 miliarde de lei.

În total, pentru trimestrul al patrulea, Energocom trebuie să obțină circa 3,82 miliarde de lei venit reglementat. Aceste mijloace trebuie să acopere cheltuielile pentru procurarea gazelor, transport, distribuție, furnizare, rentabilitate, precum și ajustările acumulate.

Proiectul de decizie va fi examinat de ANRE în ședința din 28 septembrie.