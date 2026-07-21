ANRE a aprobat o taxă suplimentară de 48 de bani pentru fiecare litru de benzină și motorină.

Începând cu 1 august, prețul benzinei și motorinei din Moldova va include o taxă suplimentară de 48 de bani pe litru.

Decizia a fost aprobată pe 21 iulie de Consiliul Administrativ al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Taxa este destinată creării și întreținerii rezervelor de urgență de produse petroliere. Banii trebuie folosiți în caz de întreruperi ale livrărilor, crize regionale și alte situații de urgență care pot duce la deficit de combustibil, scrie rupor.md.

După modificări, marja comercială va fi:

4,30 lei pe litru de benzină, față de 3,82 lei în prezent;

4,32 lei pe litru de motorină, față de 3,84 lei în prezent.

Suplimentul de 48 de bani va fi fix și nu va fi revizuit la fiecare șase luni, împreună cu celelalte componente ale marjei comerciale.

Introducerea noii taxe în prețul combustibilului a fost impusă de legea privind siguranța aprovizionării cu produse petroliere, care a intrat în vigoare pe 30 iunie. Proiectul deciziei a fost prezentat de regulator pe 15 iulie.

Hotărârea ANRE va intra în vigoare la 1 august 2026.