ANI va verifica averea fostului director adjunct al Agenției de Administrare a Instanțelor Judecătorești.

Motivul a fost o sesizare în care se afirmă că în 2024 acesta ar fi cumpărat un Mercedes în valoare de aproximativ 100.000 de euro, transmite rupor.md.

În actul ANI se menționează că inspectorul a efectuat un control preliminar și a observat semne posibile de încălcare a regimului de declarare a averii și a intereselor personale. Pe de o parte, este vorba despre o presupusă diferență semnificativă între venituri și cheltuieli, iar pe de altă parte – despre bunurile achiziționate.

Inspectorul a verificat datele din declarații, cadastru, serviciul fiscal, registrul populației și sistemul E-Integritate. În document se menționează că, potrivit registrului de transporturi, pe numele lui Vîrlan figurează un Mercedes E220D din anul 2021.

ANI face referire și la declarația pe 2023. În aceasta sunt indicate veniturile lui Vîrlan și ale membrilor familiei sale, inclusiv salarii, onorarii, o donație de peste 1 milion de lei, precum și bani primiți la evenimente familiale. În același document este menționat un apartament de 95,8 metri pătrați, cumpărat cu 2,06 milioane de lei, și două credite la Moldova Agroindbank în valoare de 200.000 și 1,2 milioane de lei.

Inspectorul a solicitat explicații de la Vîrlan. Potrivit ANI, acesta a prezentat o parte din clarificări și documente justificative, însă acestea nu au fost suficiente pentru a contrazice informațiile din sesizare.

Ulterior, ANI a decis să înceapă un control complet al averii și intereselor personale ale lui Vîrlan. Verificarea trebuie să stabilească dacă a avut posibilități financiare pentru modificările patrimoniale constatate.