ANI îl verifică pe adjunctul unui șef de la Vamă, după o sesizare privind luxul din Dubai.

Motivul acestei verificări este posibila achiziție a unei proprietăți imobiliare în Dubai.

Conform protocolului emis de ANI, instituția a primit o sesizare, al cărei autor susținea că membrii familiei lui Victor Manoli ar deține apartamente de lux în Dubai și își afișează pe rețelele sociale un stil de viață care nu corespunde informațiilor declarate în declarațiile lor de avere și interese personale, scrie tvrmoldova.md.

În sesizare se menționează, în special: „Toți membrii familiei Manoli își expun fără nicio reținere viața luxoasă pe rețelele sociale, iar destinația lor este una singură — Dubai!”. Autorii sesizării au cerut autorităților să verifice legalitatea provenienței fondurilor care ar fi putut fi folosite pentru posibile investiții imobiliare în Emiratele Arabe Unite.

De asemenea, persoanele care au depus sesizarea au analizat independent declarațiile de avere ale lui Victor Manoli. Ei au constatat că funcționarul a declarat, printre altele, achiziționarea în 2021 a două imobile. Suprafața fiecăruia este de aproximativ 19 metri pătrați, iar valoarea — aproape 199.000 de lei pentru fiecare. În declarație este menționată și achiziția unui automobil Kia Sportage, fabricat în 2021, în valoare de 17.700 de euro.

În plus, în declarații apar donații în valoare totală de aproape 45.000 de euro, vânzarea unui apartament pentru 110.000 de euro în 2022, precum și achiziția unei vile cu suprafața de 115 metri pătrați pentru 30.000 de euro în 2023 și primirea în dar a unui teren evaluat la peste 189.000 de lei.

„În declarația de avere — liniște, iar în realitate — lux”, se mai menționează în textul sesizării.

În cadrul verificării preliminare, Autoritatea Națională de Integritate a obținut date necesare din Registrul de Stat al Populației, Registrul Imobiliar, sistemele informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat, precum și de pe platforma „E-Integritate”.

Conform informațiilor oficiale, Victor Manoli și membrii familiei sale dețin într-adevăr mai multe imobile. În proprietatea lor se află două obiecte achiziționate în 2021, precum și un teren primit în dar în 2023. De asemenea, funcționarul figurează ca proprietar al automobilului Kia Sportage.

ANI precizează că la 5 mai 2026 lui Victor Manoli i-a fost trimisă o solicitare oficială pentru a oferi explicații suplimentare și documente justificative. Răspunsul funcționarului a fost primit la 20 mai. Au fost anexate unele documente, însă, potrivit inspectorului de integritate, actele prezentate nu conțineau dovezi suficiente pentru a infirma afirmațiile din sesizare.

În acest context, inspectorul a ajuns la concluzia existenței „semnelor de încălcare a regimului juridic de declarare a averii și intereselor personale”. Pe baza acestei concluzii, Autoritatea Națională de Integritate a decis inițierea unei verificări complete a averii și intereselor personale ale lui Victor Manoli.

Este de menționat că, potrivit Ziarului de Gardă, în 2016 Victor Manoli, care la acea vreme activa deja în Serviciul Vamal, a fost reținut împreună cu o altă persoană sub suspiciunea de corupție pasivă. Publicația mai informează că Manoli a fost susținător al Partidului Democrat. Anterior, el a lucrat la postul vamal din Sculeni, apoi în organele cadastrale din Chișinău. Înainte de a reveni la vamă, a condus filiala „Căile Ferate ale Moldovei” din orașul Basarabeasca. Pe rețelele sociale pot fi găsite fotografii în care Manoli apare alături de liderii Partidului Democrat, inclusiv cu Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului Republicii Moldova și nașul lui Vladimir Plahotniuc.