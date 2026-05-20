tvrmoldova.md logotvrmoldova
20 Mai 2026, 21:16
ANI cere în instanță confiscarea bunurilor lui Vladimir Andronachi

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat procedura de confiscare în folosul statului a averii considerate nejustificate a fostului deputat democrat Vladimir Andronachi.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, pe 18 mai, la Judecătoria Chișinău a fost înregistrat și repartizat dosarul civil intentat de ANI împotriva lui Vladimir Andronachi și a Nadejdei Andronachi, privind confiscarea averii nejustificate, transmite tvrmoldova.md.

Acțiunea în instanță vine după ce, în septembrie 2025, ANI a constatat că fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a acumulat averi nejustificate în valoare totală de peste 10 milioane de lei pe perioada exercitării funcției de deputat.

Potrivit punctului său de vedere, Vladimir Andronachi susține că autoritățile au aplicat metoda fluxului de numerar într-un mod eronat, ignorând soldurile reale de bani și documentele care justifică proveniența acestora.

ANI a anunțat că, pe lângă sesizarea instanței, împotriva lui Andronachi a fost instituită interdicția de a ocupa funcții publice pe o perioadă de trei ani.

În prezent, Vladimir Andronachi se află în arest preventiv, alături de fostul vicepremier pentru Reintegrare Victor Osipov, în dosarul „duty-free”. De asemenea, acesta figurează în alte dosare penale legate de contrabandă, abuz în serviciu și activitatea întreprinderii Metalferos.

Sursă
tvrmoldova.md logotvrmoldova
