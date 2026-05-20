ANI cere în instanță confiscarea bunurilor lui Vladimir Andronachi.

Potrivit portalului instanțelor de judecată, pe 18 mai, la Judecătoria Chișinău a fost înregistrat și repartizat dosarul civil intentat de ANI împotriva lui Vladimir Andronachi și a Nadejdei Andronachi, privind confiscarea averii nejustificate, transmite tvrmoldova.md.

Acțiunea în instanță vine după ce, în septembrie 2025, ANI a constatat că fostul deputat democrat Vladimir Andronachi a acumulat averi nejustificate în valoare totală de peste 10 milioane de lei pe perioada exercitării funcției de deputat.

Potrivit punctului său de vedere, Vladimir Andronachi susține că autoritățile au aplicat metoda fluxului de numerar într-un mod eronat, ignorând soldurile reale de bani și documentele care justifică proveniența acestora.

ANI a anunțat că, pe lângă sesizarea instanței, împotriva lui Andronachi a fost instituită interdicția de a ocupa funcții publice pe o perioadă de trei ani.