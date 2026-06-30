ANI a început verificarea unui fost judecător din Bălți pentru mita de 740.000 de lei.

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat la fostul judecător al Curții de Apel Bălți, Andrian Ciobanu, o presupusă avere nejustificată de aproximativ 398.000 de lei.

Controlul a fost inițiat în urma unei sesizări privind tranzacțiile fostului judecător pe platformele de jocuri de noroc.

Conform raportului de control, cererea a fost înregistrată la ANI pe 6 martie 2024. Autorul susținea că, în anii 2021–2022, judecătorul a depus pe conturile de jocuri de noroc aproximativ 740.000 de lei. În sesizare erau prezentate și datele comunicate la audierile comisiei de verificare din 15 ianuarie 2024: judecătorul a efectuat peste 500 de alimentări ale conturilor de jocuri, iar doar pe 1 noiembrie 2021, în cinci ore, a pierdut 24.000 de lei, scrie tvrmoldova.md.

În cadrul verificării preliminare, inspectorul de integritate a analizat declarațiile de venituri și interese personale, datele din sistemul e-Integritate, precum și informațiile furnizate de Loteria Națională a Moldovei. Ca urmare a acestei analize, ANI a constatat existența unor indicii privind o posibilă discrepanță între veniturile obținute, cheltuielile efectuate și patrimoniul deținut, ceea ce a constituit temeiul pentru inițierea unei verificări complete a patrimoniului și intereselor personale pe 4 aprilie 2024.

Ca rezultat al controlului, ANI a înregistrat indicii ale unei discrepanțe semnificative și nejustificate, în valoare de aproximativ 398.000 de lei, între patrimoniul, veniturile și cheltuielile lui Andrian Ciobanu și ale membrilor familiei sale, acumulate în perioada 2021–2023.

În explicațiile scrise transmise către ANI, fostul judecător a declarat că o parte din venituri au fost omise în declarații din greșeală sau din cauza unei interpretări eronate. În special, indemnizația de 16.000 de lei primită după boala COVID-19 a fost considerată în mod eronat inclusă în salariul declarat. În ceea ce privește alocațiile pentru copii din România, Ciobanu a explicat că, după divorț, cardul bancar a rămas la fosta soție, iar sumele primite au fost folosite integral pentru întreținerea copiilor, plata utilităților, creditelor și leasingului, motiv pentru care nu a considerat necesar să le declare ca venit propriu.