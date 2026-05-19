19 Mai 2026, 14:00
ANI a descoperit bunuri nejustificate la un arhitect din Hâncești

Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a emis un act de constatare împotriva arhitectului-șef al raionului Hâncești după ce inspectorii au descoperit o diferență între patrimoniul său, veniturile și cheltuielile acestuia.

Potrivit datelor CNA, valoarea bunurilor nejustificate, depistate în urma controlului, este de 575.325 lei. Verificarea a acoperit perioada 2016-2025, transmite rupor.md.

Instituția precizează că, pe baza actului, dosarul va fi transmis instanței competente pentru examinare și posibilă decizie privind confiscarea bunurilor recunoscute ca nejustificate.

După intrarea în vigoare a actului, funcționarului i se poate interzice, de asemenea, să ocupe anumite funcții publice pe o perioadă de trei ani. Numele său va fi înscris în registrul de stat al persoanelor cărora le este interzis să ocupe funcții, conform legii privind declararea averii și intereselor personale.

CNA menționează că decizia poate fi contestată conform procedurii stabilite.

rupor.md
