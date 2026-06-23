ANI a descoperit bunuri nejustificate de circa un milion de lei la o angajată a Serviciului de Probațiune.

Organul Național de Integritate a descoperit bunuri de proveniență nejustificată în valoare de aproape un milion de lei la șefa Serviciului Inspectoratului Național de Probațiune.

Potrivit ANI, în urma verificărilor a fost stabilită o diferență de 971.803 lei între veniturile, cheltuielile și bunurile funcționarei și ale unui membru al familiei sale, transmite nordnews.md.

Conform actului de constatare ANI, verificarea bunurilor și intereselor personale a acoperit perioada noiembrie 2017 - noiembrie 2025.

Inspectorii au stabilit că funcționara nu a declarat unele active mobile și economii bănești. De asemenea, a fost identificată o diferență nejustificată în bunurile șefei Serviciului de contabilitate, Tamara Negrescu, și ale unui membru al familiei sale.

Potrivit ANI, cea mai mare diferență a apărut în 2021, după achiziționarea unui apartament și a două locuri de parcare. Valoarea totală a investițiilor, conform evaluării inspectorilor, a depășit posibilitățile financiare pe care funcționara și familia sa le-au putut confirma.

În timpul verificării, Tamara Negrescu a declarat că imobilul a fost cumpărat în rate, iar o parte din bani a venit de la rude apropiate. Potrivit ei, este vorba despre împrumuturi de la părinții soțului, fratele soțului și propriul ei frate, acordate în cadrul înțelegerilor familiale și folosite pentru plata avansurilor pentru apartament.

ANI a respins aceste explicații, menționând că nu au fost susținute de dovezi suficiente.

Instituția a constatat încălcarea regimului juridic de declarare a bunurilor și intereselor personale. Cazul va fi transmis în instanță pentru examinarea posibilității confiscării bunurilor nejustificate.

După intrarea în vigoare a actului de constatare, funcționarei i se va aplica și interdicția de a ocupa funcții publice pe o perioadă de trei ani.

Decizia poate fi contestată la Camera de Apel Centru în termen de 30 de zile.