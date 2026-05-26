Angajații Spitalului Toma Ciorbă reclamă lichidarea secțiilor. Costiuc: Au venit plângând la mine.

Potrivit unei scrisori deschise adresate politicianului, personalul medical susține că nu a fost informat oficial despre începerea procedurilor de lichidare a unor secții și reclamă faptul că administrația nu ar comunica deschis cu angajații. Semnatarii mai invocă suspiciuni privind modul în care spitalul a ajuns în situația de a nu fi acreditat, sugerând că procesul ar fi fost influențat pentru a accelera reducerea activității instituției, scrie omniapres.md.

Într-o intervenție live, Vasile Costiuc a declarat că mai mulți angajați ai spitalului au venit la el „plângând”, cerând ajutor pentru a opri ceea ce ei numesc lichidarea instituției.

„Au venit lucrătorii medicali de la Spitalul de Boli Infecțioase „Toma Ciorbă” cu o rugăminte să nu fie lichidat acest spital care are tradiții și competențele necesare. Am înțeles că în procesul de amalgamare ați început lichidarea spitalului și ați lichidat secția numărul 3”, a afirmat Costiuc, adresându-se ministrului Sănătății, Emil Ceban.

Politicianul a susținut că medicii ar fi redistribuiți în alte secții, în timp ce o parte din personalul medical auxiliar ar fi concediat.

„Doamna care a ieșit acum de la mine, cu lacrimi în ochi, spunea că a lucrat toată viața acolo și acum este dată afară”, a declarat liderul „Democrația Acasă”.

Totodată, Costiuc a acuzat guvernarea PAS că ar urmări terenul pe care este amplasat spitalul, aflat în centrul Chișinăului.

„Eu înțeleg că unora le face din ochi pământul din centrul capitalei. Probabil vor să ridice zgârie-nori. Spitalul trebuie să rămână în picioare, iar cei care visează la apartamente în centrul capitalei să-și pună pofta în cui”, a spus acesta.

El a făcut apel către autorități să renunțe la orice plan de închidere sau reducere a activității instituției.

„Dacă mai aveți ceva sfânt în voi, opriți-vă din distrugerea Spitalului „Toma Ciorbă”. Opriți-vă și lăsați spitalul să funcționeze”, a declarat Costiuc.

Până în prezent, ministrul Sănătății, Emil Ceban, și Ministerul Sănătății nu au comentat public acuzațiile lansate de angajați și de liderul opoziției.