Angajații Serviciului Vamal din România au declanșat o grevă de avertisment.

Sindicatul Național Meridian, care reprezintă interesele angajaților Serviciului Vamal al României, a anunțat organizarea unei greve de avertisment pe 17 iunie 2026, între orele 12:00 și 14:00.

Acțiunea de protest va cuprinde toate structurile vamale ale țării și are scopul de a atrage atenția asupra problemelor serioase legate de condițiile de muncă și plata angajaților organelor vamale, scrie rupor.md.

În declarația semnată de președintele sindicatului, Voinea Negoiță, printre principalele motive ale grevei sunt menționate lipsa unui contract colectiv de muncă semnat, ceea ce, potrivit sindicatului, privează angajații de mijloacele necesare pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și formarea profesională, precum și prevederile noului proiect de lege privind salarizarea, care provoacă nemulțumirea angajaților vamali.

De asemenea, sindicatul semnalează lipsa compensațiilor pentru munca în zilele de odihnă și sărbători legale, precum și neîndeplinirea obligațiilor legate de monitorizarea digitală non-stop a activității în punctele de schimb valutar.

Reprezentanții sindicatului menționează că situația creată afectează nu doar angajații vamali, ci și calitatea serviciilor oferite cetățenilor și agenților economici care desfășoară operațiuni vamale. Totodată, sindicatul acuză conducerea instituției de lipsa unui dialog social constructiv și de refuzul de a participa la procedurile de conciliere a conflictului de muncă.

„Înțelegem și regretăm inconvenientele pe care această grevă de avertizare le va crea pentru călători și operatorii economici. Totuși, drepturile angajaților vamali și condițiile lor de muncă trebuie respectate. Scopul acțiunii noastre este să atragem atenția autorităților române asupra problemelor serioase cu care personalul vamal se confruntă de mulți ani”, se arată în declarația sindicatului.

Organizația a subliniat că lipsa dialogului și neparticiparea reprezentanților administrației vamale la procedura de conciliere au blocat practic posibilitatea soluționării pașnice a conflictului de muncă. În acest context, sindicatul a făcut apel către autoritățile României să înceapă urgent rezolvarea problemelor acumulate, să inițieze negocieri reale și transparente și să asigure respectarea tuturor drepturilor angajaților serviciului vamal.