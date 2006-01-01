Angajată MoldATSA: Vangheli își achita datoriile din banii întreprinderii de stat.

Ex-administrator al MoldATSA Dumitru Vangheli este acuzat că împrumuta sume mari de bani în numerar de la subalterni și le returna prin majorări salariale, promovări în funcție și bonusuri achitate din bugetul instituției de stat.

Declarațiile au fost făcute sub anonimat de o angajată a companiei, care susține că managementul instituției fusese transformat într-un instrument de acoperire a obligațiilor financiare private ale fostului director, transmite noi.md.

„Dumnealui împrumuta fizic bani de la unii oameni din întreprindere, de la unii angajați, care, respectiv, erau nevoiți să mărească salariul, da? Pentru că, cumva, datoria asta s-o întoarcă. Pentru că ce făcea dumnealui? Nu întoarcea datoria el înapoi, cash, cum o lua, el o întoarcea prin salarii, prin bonusuri, prin premii”, a mărturisit angajata.

Potrivit acesteia, schema era aplicată în raport cu mai mulți angajați din colectiv, care, în schimbul banilor împrumutați directorului, primeau beneficii salariale constante din contul „MoldATSA”.

Sursa a subliniat că organele de drept ar fi avut cunoștință despre aceste nereguli din plângerile depuse anterior de unii salariați, însă nu s-a acționat la timp.