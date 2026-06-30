Angajată MoldATSA: Premiile erau încasate și predate directorului.

O angajată a întreprinderii de stat MoldATSA, sub protecția anonimatului, a dezvăluit o schemă ascunsă de spălare de bani și colectare de numerar, organizată de fostul director general Dumitru Vangheli.

Potrivit unui martor, premiile și bonusurile uriașe acordate personalului se întorceau de fapt în buzunarul conducătorului, scrie noi.md.

Într-un interviu pentru Gonța Media, o angajată a explicat că salariile fabuloase, despre care s-a aflat recent, erau mărite artificial prin proiecte inventate și bonusuri lunare. Ulterior, acești bani erau retrași în numerar și predați direct directorului.

„Multe dintre premiile acordate erau de fapt retrase de pe card, puse în plic și date domnului Vangheli. Adică... acestea erau metode... de spălare de bani. Primeai un premiu, de exemplu, de 30.000, îl retrăgeai și, respectiv, i-l dădeai lui”, a declarat angajata.

Potrivit declarațiilor sale, sporurile nu erau plătite pentru merite reale, ci serveau ca o mască pentru ca directorul să obțină venituri suplimentare, pe care Agenția Proprietății Publice (APP) nu le-ar fi putut aproba legal.

Sursa a mai adăugat că în instituție se emiteau regulat ordine fictive pentru „volum crescut de muncă”, iar recompensele financiare erau distribuite exclusiv persoanelor loiale conducerii.