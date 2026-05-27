Andrian Gavriliță, huiduit de fermieri: Nu discut cu acest contingent.

13:00 Ulterior, Andrian Gavriliță a comentat scandalul. Ministrul a declarat că rămâne deschis dialogului cu agricultorii, însă nu intenționează să tolereze insultele.

„Rămân deschis unui dialog civilizat în interesul fermierilor, dar nu voi accepta insultele care se aud fără reținere pe stradă”, a declarat Andrian Gavriliță.

______________________________________________

În timpul discuției, participanții la protest au început să-l huiduie pe oficial și să ceară reducerea cheltuielilor. Un protestatar i-a strigat ministrului: „Reduceți cheltuielile și returnați accizele, nu bateți capul!”, scrie unimedia.info.

Ulterior, atmosfera s-a tensionat brusc. La scurt timp, Andrian Gavriliță a părăsit locul întâlnirii, declarând că „nu vrea să discute cu acest contingent”.

În urma sa, fermierii au scandat repetat „Demisia!”, acuzând autoritățile că ignoră problemele sectorului agricol.

Fermierii desfășoară un protest de avertizare în fața Guvernului. Aceștia cer reducerea TVA, compensarea accizelor și introducerea plăților directe per hectar.