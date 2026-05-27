theme-icon
logo
logo
PoliticEconomicSocialIncidenteInternaționalSportLadyAutoȘtiințăHi-Tech
Anunță o știre
+
Download app from store
User avatar
Anunță o știre
+
Tema site-ului
theme-icon
Search icon
Categorii
Toate știrile
Politic
Economic
Social
Incidente
Internațional
subiecte
Prețurile la carburanți
Bălți
Criza gazelor
Găgăuzia
Chișinău
Hartă
Curs valutar
Meteo
Afisha
Support
(+373) 22 888 002
info@point.md
Plasare de publicitate
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
unimedia.info logounimedia
27 Mai 2026, 12:45
11 760
Copiază linkul
Link copiat

Andrian Gavriliță, huiduit de fermieri: Nu discut cu acest contingent

Protestul agricultorilor din fața Guvernului a degenerat în huiduieli și scandări împotriva ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, care a ieșit la manifestanți împreună cu ministra Agriculturii pentru a discuta cu fermierii.

Andrian Gavriliță, huiduit de fermieri: Nu discut cu acest contingent.
Andrian Gavriliță, huiduit de fermieri: Nu discut cu acest contingent.

13:00 Ulterior, Andrian Gavriliță a comentat scandalul. Ministrul a declarat că rămâne deschis dialogului cu agricultorii, însă nu intenționează să tolereze insultele.

„Rămân deschis unui dialog civilizat în interesul fermierilor, dar nu voi accepta insultele care se aud fără reținere pe stradă”, a declarat Andrian Gavriliță.

______________________________________________

În timpul discuției, participanții la protest au început să-l huiduie pe oficial și să ceară reducerea cheltuielilor. Un protestatar i-a strigat ministrului: „Reduceți cheltuielile și returnați accizele, nu bateți capul!”, scrie unimedia.info.

Ulterior, atmosfera s-a tensionat brusc. La scurt timp, Andrian Gavriliță a părăsit locul întâlnirii, declarând că „nu vrea să discute cu acest contingent”.

În urma sa, fermierii au scandat repetat „Demisia!”, acuzând autoritățile că ignoră problemele sectorului agricol.

Fermierii desfășoară un protest de avertizare în fața Guvernului. Aceștia cer reducerea TVA, compensarea accizelor și introducerea plăților directe per hectar.

Sursă
unimedia.info logounimedia
Distribuie știrea
Copiază linkul
Link copiat
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici
Publicitatea ta poate fi aici