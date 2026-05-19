Anchetă internă la Penitenciarul din Leova: A fost instituit un regim special.

Verificarea vizează acțiunile legate de înăsprirea regimului de detenție și măsurile de sporire a securității în penitenciar, întreprinse la 11 mai 2026, scrie rupor.md.

„Scopul verificărilor este stabilirea completă și obiectivă a tuturor circumstanțelor de fapt și de drept în conformitate cu legislația în vigoare. În cursul anchetei vor fi audiate toate persoanele implicate, vor fi examinate înregistrările video, precum și alte materiale relevante pentru documentarea acestui caz”, transmite Administrația Națională a Penitenciarelor (ANP).

În Penitenciarul nr. 3 din Leova a fost instituit un regim special, care prevede restricționarea temporară a unor drepturi, inclusiv convorbirile telefonice, vizitele și primirea coletelor. Aceste reguli vor fi valabile timp de 10 zile după descoperirea obiectelor interzise în celule și a conflictelor între deținuți.

Șeful Administrației Naționale a Penitenciarelor, Alexandru Adam, a declarat că această măsură a fost luată ca urmare a tulburărilor provocate de deținuți după verificările efectuate în penitenciar în perioada 10–11 mai. Potrivit ANP, în timpul perchezițiilor au fost descoperite și ridicate telefoane mobile, obiecte artizanale și alte bunuri interzise. De asemenea, au fost demontate despărțiturile improvizate ridicate de deținuți pentru a limita vizibilitatea în zonele de locuit.

Șeful ANP a explicat că regimul special se aplică în situații excepționale, cum ar fi tulburările în masă sau destabilizarea activității penitenciarului. Potrivit lui Alexandru Adam, în prezent nu se ia în calcul prelungirea regimului special, deoarece nu există semne de riscuri suplimentare.

În comunicatul de presă al ANP se menționează că administrația monitorizează permanent situația și a luat măsuri pentru restabilirea ordinii și asigurarea securității. Totodată, conducerea subliniază că statul nu va tolera manifestările de violență și influența subculturii criminale în locurile de detenție. ANP asigură că drepturile fundamentale ale deținuților, inclusiv accesul la asistență medicală, rămân garantate.