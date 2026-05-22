Anchetă în cazul unor profesori după sinuciderea unei eleve: Unii urăsc copiii.

Locatarul blocului de unde a căzut eleva, Artem Goloborodko, a declarat că a discutat personal cu fratele fetei decedate. Într-o postare pe Facebook, el a afirmat că diriginta clasei de la Liceul „Vasile Vasilache” își permitea în mod sistematic insulte și umiliri la adresa elevilor.

„Diriginta putea să-i cheme la tablă și, în fața întregii clasei, timp îndelungat, fără a-și alege cuvintele, să-i certe, să-i jignească și să-i umilească. Acest lucru nu s-a întâmplat într-o singură zi și nu doar cu acest copil, ci de-a lungul mai multor ani”, a scris el.

Autorul postării a atras atenția și asupra inacțiunii administrației instituției de învățământ: „Unde se uitau profesorii, conducerea liceului și directorul școlii?”

Goloborodko, care este tatăl unui elev din clasa a IX-a, a cerut Ministerului Educației și Ministerului Afacerilor Interne să efectueze o anchetă aprofundată.

„Trebuie efectuată o anchetă aprofundată atât asupra liceului respectiv, cât și asupra profesorului în cauză. Totul trebuie elucidat în detaliu și făcut public. Dacă este vorba într-adevăr de acțiuni ale cadrului didactic — să fie concediată pe articol, iar apoi organele de poliție să se ocupe mai departe”, a subliniat el.

Bărbatul a mai spus că, în ultimele zile, zeci de părinți i-au relatat cazuri de bullying asupra copiilor lor în școli.

„Ultimele zile au arătat că în școli activează un număr mare de oameni care nu iubesc copiii, adesea chiar îi urăsc. Pentru a evita astfel de tragedii, trebuie să se efectueze o verificare și să se stabilească cine este cu adevărat demn să fie profesor și cine nu”, a concluzionat Goloborodko.

El a relatat și un detaliu neobișnuit: în momentul tragediei, pe acoperiș se afla o altă fată împreună cu mama ei. Acestea au stat acolo mai bine de o oră, dar nu au chemat mama elevei și nu au întreprins alte acțiuni.

La momentul publicării, nu au fost oferite comentarii oficiale din partea Ministerului Educației și a administrației liceului.

Reamintim că tragedia a avut loc în noaptea de 18 mai pe bulevardul Ștefan cel Mare. Fata, elevă în clasa a IX-a, a murit după ce a căzut de la etajul 10 al unui bloc de locuințe. Mama prietenei victimei a povestit că aceasta a fost supusă în mod repetat bullying-ului în școală.