pulsmedia
19 Мая 2026, 09:02
28 697
В Кишинёве 16-летняя девушка погибла после падения с 10-го этажа

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 18 мая, незадолго до полуночи, на бульваре Штефана чел Маре.

По предварительной информации, погибшей была 16-летняя девушка. Предполагается, что она упала с десятого этажа жилого дома, сообщает PulsMedia со ссылкой на собственные источники.

От полученных травм девушка скончалась до прибытия бригады скорой помощи.

Судебно-медицинский эксперт, прибывший на место, при внешнем осмотре тела, как сообщается, не обнаружил признаков насильственной смерти, кроме травм, полученных в результате падения с высоты.

Правоохранители рассматривают предварительную версию о возможном самоубийстве. Вместе с тем начато уголовное производство для установления всех обстоятельств трагедии и причин, которые могли привести девушку к этому поступку.

Источник
pulsmedia
