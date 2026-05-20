Девочка, упавшая с этажа в Кишинёве, могла покончить с собой из-за буллинга
Погибшая была одной из подруг дочери тиктокерши Светланы Никитиной. Сама Никитина предположила, что подросток решилась на роковой шаг из-за постоянного буллинга в школе.
«Она прыгнула с верхнего этажа… из-за давления со стороны сверстников, давления в обществе. Дети рассказывают, что её очень сильно обсуждали и высмеивали», — рассказала Светлана Никитина, пересказывая то, что узнала от своей дочери, передает realitatea.md со ссылкой на cancan.md
По словам женщины, девочка якобы предупреждала кого-то из близких о своём намерении, но помешать трагедии не удалось.
«Девочка заперлась в комнате. Кому-то она передала, что хочет это сделать. Сообщили её брату, чтобы он присмотрел за сестрой, но дверь была заперта», — добавила Никитина.
Светлана Никитина обратилась к родителям с призывом внимательнее следить за поведением своих детей, обращать внимание на изменения в их эмоциональном состоянии и не игнорировать признаки травли.
Официального подтверждения этой версии от правоохранительных органов пока не поступало. Обстоятельства случившегося выясняются.
Напомним, что в Кишинёве 16-летняя девушка погибла после падения с 10-го этажа. Трагедия произошла в ночь на понедельник, 18 мая, на бульваре Штефана чел Маре.