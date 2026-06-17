Ancheta de serviciu pornită în cazul polițiștilor de la IP Botanica suspectați de corupție a fost suspendată.

Ancheta de serviciu pornită în cazul celor cinci polițiști din sectorul Botanica, reținuți într-un dosar privind protejarea unor traficanți de droguri, a fost suspendată temporar.

Potrivit șefului Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, ancheta este suspendată din cauza unor măsuri restrictive dispuse de organul de urmărire penală.

„A fost inițiată o anchetă de serviciu în legătură cu comiterea unei abateri disciplinare, însă reieșind din faptul că nu există posibilitatea de a intra în contact cu aceste persoane, deoarece ele sunt supuse anumitor măsuri restrictive dispuse de organul de urmărire penală - în acest caz, ancheta de serviciu a fost suspendată până la momentul în care aceste persoane vor putea fi audiate. O parte dintre măsuri au fost realizate, dar urmează finalitatea, dar ca să nu se împiedice acele termene pentru exercitare, ancheta a fost suspendată în legătură cu reținerea și arestarea lor”, a declarat șeful IGP, informează unimedia.info.

Întrebat dacă cei cinci sunt în continuare angajați ai Poliției, Cernăuțeanu a răspuns că, din punct de vedere juridic, aceștia își păstrează statutul de angajați, dar au fost suspendați din funcții.

„Sunt suspendați din funcții, deci nu primesc plăți salariale și nu au drepturi și înlesniri legate de concedii și așa mai departe. Activitatea lor este suspendată”, a precizat acesta.

„Până când se pronunță instanța de judecată sau până când puteți finaliza ancheta?”, a fost întrebat Cernăuțeanu.

„Până când vom putea finaliza ancheta, adică până când va exista posibilitatea de a audia și interoga aceste persoane pentru finalizarea ei”, a mai adăugat acesta.

Amintim că, la sfârșitul lunii aprilie, șase angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica au fost reținuți într-un dosar de corupție pasivă și activă, săvârșită în circumstanțe agravante.

Potrivit Centrului Național Anticorupție, în seara zilei de 21 aprilie 2026, oamenii legii au efectuat peste 30 de percheziții în mai multe locații din Capitală, inclusiv în birourile de serviciu ale unor angajați ai Inspectoratului de Poliție Botanica.

În urma perchezițiilor, șeful unei secții și alți cinci angajați au fost reținuți și plasați în arest pentru 72 de ore.

Anchetatorii susțin că aceștia ar fi cerut și primit în mod sistematic sume cuprinse între 3.000 și 10.000 de dolari, atât în numerar, cât și în criptomonedă. Potrivit anchetei, banii proveneau de la persoane implicate în consumul și traficul ilicit de droguri.