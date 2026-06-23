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agora.md logoagora
23 Iunie 2026, 20:05
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Anastasia Taburceanu demisionează de la MoldATSA și anunță reluarea plăților

Anastasia Taburceanu a depus cererea de demisie de la MoldATSA.

Anastasia Taburceanu demisionează de la MoldATSA și anunță reluarea plăților.
Anastasia Taburceanu demisionează de la MoldATSA și anunță reluarea plăților.

Ea a anunțat, de asemenea, că intenționează să returneze sporurile și suplimentele salariale primite pe toată perioada activității în instituție, transmite agora.md.

„Astăzi mi-am depus cererea de eliberare. Voi restitui sumele încasate ca sporuri și adaosuri la salariu de baza pentru întreaga perioadă în care am activat în această instituție. Îmi pare rău că, prin acțiunile și deciziile mele individuale, au fost afectați oameni fără nicio legătură cu situația dată”, a declarat ea.

Anterior s-a raportat că Taburceanu, numită în iunie 2025 în funcția de purtător de cuvânt al MoldATSA, ar fi primit aproximativ 120.000 de lei pe lună. Potrivit datelor publicate de RISE Moldova, în primele șapte luni de activitate în 2025, venitul ei a depășit 500.000 de lei, ceea ce în medie echivalează cu aproximativ 75.000 de lei pe lună. În 2026, salariul ei presupus ar fi putut ajunge la circa 120.000 de lei lunar.

Ulterior, Taburceanu a precizat că salariul de bază este de 25.700 de lei. Potrivit ei, la această sumă se adaugă sporurile prevăzute de legislație și regulamentele interne.

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