Amy Ngai a devenit noua purtătoare de cuvânt a Ambasadei SUA în Republica Moldova.

Amy Ngai a venit pentru prima dată în Moldova și „este deja impresionată de frumusețea acestei țări și de bunăvoința locuitorilor săi”, transmite infotag.md.

„Meseria mea m-a purtat în multe colțuri ale lumii, însă cel mai recent am lucrat la Washington, D.C., unde am studiat și limba română. Abia aștept să descopăr Moldova împreună cu familia mea și să mă bucur de toate deliciile bucătăriei locale”, a spus Amy Ngai.