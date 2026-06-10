10 Iunie 2026, 20:42
5 786
Copiază linkul
Link copiat
Amy Ngai a devenit noua purtătoare de cuvânt a Ambasadei SUA în Republica Moldova
Amy Ngai a devenit noul secretar de presă al Ambasadei SUA în Moldova. Ea însăși a anunțat acest lucru pe pagina de Facebook a Ambasadei.
Amy Ngai a venit pentru prima dată în Moldova și „este deja impresionată de frumusețea acestei țări și de bunăvoința locuitorilor săi”, transmite infotag.md.
„Meseria mea m-a purtat în multe colțuri ale lumii, însă cel mai recent am lucrat la Washington, D.C., unde am studiat și limba română. Abia aștept să descopăr Moldova împreună cu familia mea și să mă bucur de toate deliciile bucătăriei locale”, a spus Amy Ngai.