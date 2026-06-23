Amenzile pentru parcarea în locuri interzise vor fi virate în bugetele locale.

Șoferii care nu plătesc pentru parcarea în spaţiile publice sau ocupă abuziv mai multe locuri ar putea fi sancționați cu până la 1.500 de lei. Prevederile se regăsesc într-un proiect de lege înregistrat la Parlament.

Inițiativa aparține deputatului PAS Alexandr Trubca. Potrivit acestuia, motivul elaborării proiectului a fost numeroasele plângeri ale cetățenilor privind șoferii care ocupă simultan două-trei locuri de parcare, scrie tvrmoldova.md.

„Sancțiunile sunt prevăzute în primul rând pentru parcarea pe două sau mai multe locuri, precum și pentru depășirea timpului de staționare fără plată. În plus, propunem ca toate sumele amenzilor pentru astfel de încălcări să fie direcționate direct către bugetele locale, astfel încât această problemă să fie gestionată exclusiv de autoritățile publice locale, fără intervenția statului”, a explicat deputatul.

Proiectul de lege transferă, de asemenea, competențele de stabilire a sancțiunilor către autoritățile locale, nu către poliție. Sunt prevăzute următoarele amenzi:

ocuparea a două sau mai multe locuri de parcare sau neplata parcării — de la 900 la 1.500 de lei;

depășirea timpului permis de staționare:

de la 30 la 60 de minute — de la 150 la 300 de lei;

de la 1 la 3 ore — de la 300 la 600 de lei;

de la 3 la 8 ore — de la 600 la 900 de lei;

peste 8 ore — de la 900 la 1.500 de lei.

Șoferii, la rândul lor, semnalează o problemă sistemică: lipsa locurilor de parcare și starea precară a infrastructurii. Mulți recunosc că încalcă regulile din necesitate, din cauza lipsei posibilităților legale de parcare.

Potrivit datelor oficiale, de la începutul anului 2024, aproximativ 21.000 de șoferi au fost sancționați pentru parcare în locuri interzise. Codul contravențional în vigoare prevede pentru aceasta o amendă de la 900 la 1.500 de lei.

După adoptarea legii, Guvernul va avea șase luni pentru a alinia actele normative la noile cerințe.