Amenzi de peste 28.000 de lei, aplicate la Bălți pentru încălcarea legislației de mediu.

În urma controalelor efectuate, au fost depistate mai multe încălcări ale legislației de mediu. Inspectorii au întocmit procese-verbale contravenționale în baza prevederilor Codului Contravențional al Republicii Moldova, transmite tvn.md.

Pentru abaterile constatate au fost aplicate amenzi în valoare totală de peste 28.000 de lei.

Totodată, în municipiu au fost desfășurate și acțiuni de salubrizare. Pe strada Ciarupin din Bălți au fost evacuate aproximativ 25 de metri cubi de deșeuri. Acestea au fost transportate la gunoiștea din localitatea Sadovoe.

Pe lângă activitățile de control și salubrizare, inspectorii de mediu au discutat cu cetățenii despre necesitatea respectării legislației de mediu. Oamenilor le-a fost reamintită interdicția arderii resturilor vegetale, dar și importanța prevenirii incendiilor de vegetație.

Cetățenii au fost informați despre sancțiunile prevăzute pentru nerespectarea normelor de mediu și au fost îndemnați să adopte un comportament responsabil față de natură și comunitate.