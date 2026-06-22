Amenzi de peste 25.000 de lei aplicate de inspectorii de mediu din Bălți.

Inspectorii de mediu din Bălți au desfășurat recent acțiuni de verificare și control în teritoriu pentru a monitoriza respectarea legislației de mediu și pentru a preveni încălcările care afectează patrimoniul natural.

În urma controalelor, au fost depistate și documentate mai multe cazuri de nerespectare a normelor privind protecția mediului. Pentru abaterile constatate, inspectorii au întocmit procese-verbale contravenționale și au aplicat sancțiuni conform prevederilor legale, transmite tvn.md.

Potrivit Inspectoratului pentru Protecția Mediului, valoarea totală a amenzilor aplicate în cadrul acestor acțiuni a constituit 25.600 de lei.

Totodată, în urma evaluării impactului asupra mediului, specialiștii au calculat prejudicii aduse spațiilor verzi în valoare de 68.800 de lei. Suma urmează să fie recuperată în conformitate cu legislația în vigoare.

Reprezentanții instituției reamintesc că respectarea normelor de mediu este o responsabilitate comună și îndeamnă cetățenii și agenții economici să protejeze spațiile verzi și ecosistemele. Inspectorii de mediu afirmă că vor continua acțiunile de monitorizare și control pentru prevenirea degradării mediului și asigurarea unui mediu sănătos pentru comunitate.