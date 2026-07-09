Amenzi de până la 2 milioane de lei pentru instituțiile care nu protejează datele cetățenilor.

Poliția, procurorii și instanțele de judecată vor avea obligația să înregistreze cine accesează datele personale ale cetățenilor, când sunt consultate acestea și în ce scop sunt utilizate.

Totodată, cetățenii vor putea solicita informații despre datele care îi vizează. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat de Parlament în prima lectură, transmite ipn.md.

Potrivit autorilor, noile reguli se vor aplica organelor de urmărire penală, procuraturilor, instanțelor de judecată și altor instituții abilitate să investigheze infracțiuni sau să execute hotărâri judecătorești. Documentul prevede că autoritățile care prelucrează date personale vor trebui să asigure securitatea acestora. De asemenea, instituțiile vor fi obligate să țină evidența operațiunilor efectuate asupra datelor și să desemneze responsabili care să monitorizeze respectarea regulilor de protecție. Datele de contact ale acestor responsabili vor trebui publicate pe paginile oficiale ale instituțiilor.

Proiectul oferă cetățenilor dreptul de a afla dacă autoritățile dețin și utilizează date care îi privesc. În cazul unui răspuns pozitiv, persoana va putea solicita acces la aceste informații și explicații privind modul în care sunt prelucrate.

Autoritățile vor putea refuza însă furnizarea unor informații dacă divulgarea acestora ar putea afecta o investigație în desfășurare sau alte proceduri prevăzute de lege. Persoanele care consideră că un asemenea refuz este nejustificat vor putea sesiza Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau se vor putea adresa instanței de judecată.

În cazul constatării unor încălcări în accesarea, consultarea și prelucrarea datelor personale, autoritatea de supraveghere va putea aplica amenzi de până la două milioane de lei.



