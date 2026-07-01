Amenzi de aproape 40.000 de lei, aplicate pentru pescuit ilegal.

Inspectorii au aplicat amenzi în valoare totală de 39.850 de lei în cadrul operațiunii speciale „TRITON-2026”, destinată combaterii pescuitului ilegal.

Despre aceasta a anunțat Inspectoratul pentru Protecția Mediului, transmite realitatea.md.

Împreună cu angajații Poliției de Frontieră, inspectorii au efectuat 64 de razii pe lacurile de-a lungul frontierei de stat. În urma verificărilor au fost întocmite 67 de procese-verbale pentru încălcări administrative și 11 acte de inspecție pentru nerespectarea regulilor de pescuit și protecție a resurselor biologice acvatice.

Potrivit specialiștilor, prejudiciul cauzat resurselor biologice acvatice a fost de 70.400 de lei. Această sumă urmează să fie recuperată de către vinovați.

De asemenea, în timpul operațiunii, forțele de ordine au ridicat 38 de unelte de pescuit interzise, inclusiv plase monofilament și alte echipamente folosite în pescuitul ilegal.

Inspectoratul pentru Protecția Mediului a subliniat că pescuitul ilegal și utilizarea uneltelor interzise cauzează daune serioase biodiversității și ecosistemelor naturale. Instituția a asigurat că măsurile de control în lupta împotriva braconajului vor continua.