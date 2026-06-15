Amendă de 1.500 de lei pentru un bărbat care a apelat fals Serviciul 112.

Potrivit hotărârii Judecătoriei Căușeni, incidentul a avut loc pe 14 aprilie 2026, când acesta a solicitat fără motiv intervenția serviciilor specializate de urgență. Cazul a fost documentat de Inspectoratul de Poliție Căușeni și transmis instanței spre examinare, informează Studio-L.

Cazul a fost documentat de Inspectoratul de Poliție Căușeni și transmis instanței pentru examinare.

Deși părțile nu s-au prezentat la ședința de judecată, magistrații au constatat vinovăția bărbatului în baza probelor administrate, inclusiv procesul-verbal întocmit de poliție și declarațiile din dosar.

Instanța a precizat că apelurile false la serviciile de urgență sunt sancționate de lege și pot afecta intervențiile reale în situații critice.

Sentința poate fi atacată cu recurs în termen de 15 zile.