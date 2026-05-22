Amalgamarea voluntară a primăriilor: 608 decizii au fost aprobate de consiliile locale.

În perioada 18-22 mai, reprezentanții Guvernului au continuat vizitele în teritoriu, pentru a explica aleșilor locali și oamenilor din comunități procesul de amalgamare, avantajele unei astfel de decizii și beneficiile pe care le vor obține. Au avut loc vizite la Telenești, Căușeni, Rîșcani, Florești, Taraclia, Șoldănești, Cantemir, Cahul, transmite moldpres.md.

În raionul Telenești, 12 localități își unesc primăriile - Telenești, Ciulucani, Inești, Bănești, Budăi, Hirișeni, Cîșla, Crăsnășeni, Chițcanii Vechi, Ratuș, Verejeni și Bogzești. Guvernul va oferi în bugetul primăriei unite a acestor 12 localități circa 92 de milioane de lei, resurse care vor putea fi folosite pentru proiecte concrete, servicii publice mai bune și dezvoltarea comunităților.

Decizii de inițiere a amalgamării voluntare au adoptat și consiliile locale din Rîșcani, Șaptebani, Recea, Nihoreni, Zăicani, Pociumbăuți, Malinovscoe, Braniște și Aluniș. În cadrul unei ședințe comune, primarii au discutat despre procedura amalgamării, avantajele pe care le vor avea și resursele de care vor beneficia de la Guvern. De asemenea, procesul de amalgamare a fost inițiat și de către alte trei primării din raionul Rîșcani - Borosenii Noi, Petrușeni și Mihăileni.

La Florești, raion care numără în total 40 de primării, au adoptat decizii de inițiere a amalgamării voluntare 36 de consilii locale.

În raionul Taraclia, satele Albota de Jos, Albota de Sus, Cealîc și Balabanu au decis să meargă împreună mai departe, unindu-și primăriile. Pentru îmbunătățirea infrastructurii locale, acestea vor beneficia de stimulente financiare de peste 13 milioane de lei din partea Guvernului.

„Știm că nu este un proces ușor, dar reforma APL este o investiție strategică pentru crearea unei administrații locale moderne, profesioniste și puternice financiar, capabile să absoarbă fondurile europene de preaderare și să ofere cetățenilor servicii publice de calitate europeană, direct în comunitățile lor”, a spus Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu.

Procesul de amalgamare voluntară a fost simplificat, ca parte esențială a reformei administrației publice locale. Localitățile care aleg să-și unească administrațiile vor beneficia de stimulente financiare de 3 000 de lei pentru fiecare locuitor, înmulțit cu numărul populației din satele care se amalgamează. Un alt beneficiu al amalgamării este apropierea serviciilor publice de cetățeni - peste 600 de servicii vor putea fi accesate prin intermediul Centrelor Unificate de Prestări Servicii și al Ghișeului unic. De asemenea, în fiecare localitate va activa un reprezentant al primarului, astfel încât legătura dintre administrația locală și comunitate să fie menținută.