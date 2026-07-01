Alocațiile pentru copii vor fi protejate de executarea silită pentru datorii.

Alocațiile pentru copii, plățile sociale și ajutorul financiar de stat vor fi protejate prin lege împotriva executării silite pentru datoriile familiei.

Această normă a fost inclusă în pachetul de amendamente legislative aprobat de Comisia pentru protecția socială, sănătate și familie, scrie logos-pres.md.

Documentul conține modificări în Codul Executiv, conform cărora veniturile obținute sub formă de prestații sociale sau ajutoare bănești acordate de instituțiile de stat și primite de familie pentru copil nu pot fi supuse executării silite. Prin urmare, aceste fonduri nu vor putea fi folosite pentru stingerea datoriilor.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale pe baza recomandărilor internaționale și a experienței practice în domeniul protecției drepturilor copilului, obținută în activitatea specialiștilor care interacționează regulat cu copiii atât în sectorul de stat, cât și în cel privat.

Consolidarea protecției copiilor

În același timp, autorii propun completarea Codului Muncii cu noi restricții pentru angajații care au contact regulat cu copiii. Astfel, în astfel de funcții nu vor putea fi angajate persoane declarate psihic incapabile să desfășoare activități sociale și profesionale cu responsabilitate sporită. De asemenea, nu vor putea fi angajate persoane condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă sau care au statut de suspect, acuzat sau inculpat într-un dosar penal privind infracțiuni săvârșite împotriva copiilor.

Aceste restricții se vor aplica și persoanelor care desfășoară activități de voluntariat ce implică interacțiune regulată cu copiii. În cazul unor profesii precum asistent parental profesionist, părinte educator și tutore/curator, restricțiile se vor extinde și asupra membrilor familiei persoanei care desfășoară această activitate.

Proiectul conține, de asemenea, măsuri pentru prevenirea deplasării ilegale sau reținerii copiilor în străinătate prin introducerea unor instrumente juridice care să permită instanțelor să intervină rapid în cazurile în care există risc de apariție a unor astfel de situații. În plus, se consolidează prevederile privind protecția copiilor în cazurile de violență domestică și normele referitoare la menținerea relațiilor între frați despărțiți ca urmare a adopției. De exemplu, în cazurile de violență domestică, ordinul de protecție va fi extins și asupra copilului.

Inițiativa legislativă stabilește și termene clare pentru examinarea cazurilor de decădere din drepturile părintești până la 45 de zile lucrătoare. În cazul în care copilul este luat din familie din cauza unui pericol pentru siguranța sa, termenul propus este de până la 30 de zile lucrătoare.

Proiectul va fi examinat de Parlament în prima lectură.