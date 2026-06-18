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rupor.md logorupor
18 Iunie 2026, 07:54
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Alertele false despre bombe costă Republica Moldova 10 milioane de lei pe an

În 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 1.190 de alerte false cu bombă. Doar unul dintre cele 29 de dosare penale inițiate în aceste cazuri a ajuns în instanță anul trecut.

Alertele false despre bombe costă Republica Moldova 10 milioane de lei pe an.
Alertele false despre bombe costă Republica Moldova 10 milioane de lei pe an.

Nivelul impunității este de 95% din cauza anonimatului, susțin autoritățile. Ca urmare a acestor acțiuni, statul suportă cheltuieli uriașe, scrie rupor.md

De exemplu, în cazul unei singure intervenții la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău în urma unei alerte false despre o bombă, prejudiciul depășește un milion de lei.

O singură mobilizare a forțelor specializate — poliție, pompieri și carabinieri — costă bugetul de stat peste 10.000 de lei, iar anual statul cheltuiește peste 10 milioane de lei pentru reacția la alertele false despre bombe.

Potrivit reprezentanților Ministerului Afacerilor Interne, în cazul unor apeluri privind posibile alerte cu bombă la obiective de infrastructură critică, sunt aplicate protocoale stricte. Procedurile prevăd un nivel ridicat de intervenție și evaluare a riscurilor, iar autoritățile sunt obligate prin lege să evacueze clădirile și să suspende activitatea acestora până când se confirmă că nu există niciun pericol.

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