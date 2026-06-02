2 Iunie 2026, 10:44
3 240
Alertă pentru moldovenii din Japonia: Un taifun se apropie de coastele țării

Ambasada Republicii Moldova în Japonia a îndemnat cetățenii moldoveni la prudență din cauza apropierii unei furtuni tropicale puternice. Fenomenul meteo „Taifunul nr. 6” va aduce ploi torențiale, inundații și vânt puternic.

Potrivit prognozelor autorităților japoneze, vremea nefavorabilă va cuprinde regiunile marți, 2 iunie, și va dura până în a doua parte a zilei de miercuri. Se așteaptă ca furtuna să se deplaseze spre nord-est și să afecteze insulele Kyushu și Shikoku, precum și regiunile Kinki, Tokai și Kanto-Koshin de pe insula Honshu. Meteorologii avertizează asupra riscurilor ridicate de alunecări de teren, revărsări ale râurilor, inundații în zonele joase și valuri puternice de furtună pe litoral, scrie rupor.md.

Misiunea diplomatică recomandă cetățenilor Moldovei aflați în Japonia să urmărească cu atenție comunicările oficiale și să respecte strict indicațiile serviciilor locale de salvare. În caz de situații de urgență, conaționalii pot solicita asistență consulară non-stop la numărul de telefon al ambasadei: +81 80 8850 7372. Informații operative despre evoluția taifunului sunt actualizate constant și pe site-ul Agenției Meteorologice din Japonia.

