Alertă meteo în Moldova: Cod Portocaliu și Roșu de caniculă, cu temperaturi de până la +41 °C.

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Moldovei a emis o avertizare meteorologică valabilă în perioada 26 iunie - 1 iulie.

Pe 28 și 29 iunie vor fi în vigoare Codurile Galben și Portocaliu de pericol meteorologic. Pe 30 iunie și 1 iulie vor fi în vigoare Codurile Portocaliu și Roșu.

Cod Galben: temperatura maximă a aerului va atinge valori între +33 și +35 °C.

Cod Portocaliu: temperatura maximă a aerului va atinge valori între +36 și +38 °C.

Cod Roșu: temperatura maximă a aerului va atinge valori între +39 și +41 °C.

Temperaturile minime pe timpul nopții nu vor scădea sub 20 °C.