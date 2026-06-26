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26 Iunie 2026, 12:03
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Alertă meteo în Moldova: Cod Portocaliu și Roșu de caniculă, cu temperaturi de până la +41 °C

Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Moldovei a emis o avertizare meteorologică valabilă în perioada 26 iunie - 1 iulie.

Alertă meteo în Moldova: Cod Portocaliu și Roșu de caniculă, cu temperaturi de până la +41 °C.
Alertă meteo în Moldova: Cod Portocaliu și Roșu de caniculă, cu temperaturi de până la +41 °C.

Pe 28 și 29 iunie vor fi în vigoare Codurile Galben și Portocaliu de pericol meteorologic. Pe 30 iunie și 1 iulie vor fi în vigoare Codurile Portocaliu și Roșu.

Cod Galben: temperatura maximă a aerului va atinge valori între +33 și +35 °C.

Cod Portocaliu: temperatura maximă a aerului va atinge valori între +36 și +38 °C.

Cod Roșu: temperatura maximă a aerului va atinge valori între +39 și +41 °C.

Temperaturile minime pe timpul nopții nu vor scădea sub 20 °C.

Alertă meteo în Moldova: Cod Portocaliu și Roșu de caniculă, cu temperaturi de până la +41 °C

Alertă meteo în Moldova: Cod Portocaliu și Roșu de caniculă, cu temperaturi de până la +41 °C

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