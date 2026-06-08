Alertă de securitate pentru cetățenii moldoveni din Israel.

Potrivit declarațiilor oficiale ale ambasadorului Republicii Moldova la Tel Aviv, Alex Roitman, comanda logistică a actualizat urgent politica de protecție civilă. Noile directive stricte au intrat în vigoare duminică, 7 iunie 2026, începând cu ora 22:00, și vor fi aplicate în prima etapă până luni, 8 iunie 2026, ora 20:00, scrie noi.md.

Restricții stricte privind adunările în masă și procesul educațional

Conform noilor protocoale pentru situații de criză stabilite pe teritoriul Israelului, autoritățile au dispus următoarele măsuri obligatorii:

Suspendarea procesului educațional: Toate activitățile în instituțiile de învățământ sunt complet suspendate pe durata aplicării dispoziției.

Limitarea evenimentelor: Numărul participanților la adunările în masă este limitat la 200 de persoane în spații deschise și 500 de persoane în spații închise.

Accesul în adăposturi: Organizarea oricăror evenimente colective sau profesionale este strict condiționată de existența unui acces rapid și imediat într-un spațiu protejat standardizat, respectând cu strictețe intervalul de timp alocat pentru avertizările privind alarma aeriană.

Reprezentanța diplomatică a Republicii Moldova asigură că monitorizează permanent evoluția situației de securitate în coordonare cu structurile competente din Tel Aviv. Cetățenilor moldoveni li se recomandă insistent să manifeste maximă prudență, să urmărească canalele oficiale de informare și să respecte necondiționat indicațiile autorităților locale. Orice modificări ulterioare privind regimul de avertizare vor fi comunicate de urgență.