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rupor.md logorupor
3 Iulie 2026, 12:55
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Al doilea lot de vaccin antirabic din acest an a ajuns în Republica Moldova

Al doilea lot de vaccin antirabic destinat imunizării populației în anul 2026 a ajuns în Republica Moldova.

Al doilea lot de vaccin antirabic din acest an a ajuns în Republica Moldova.
Al doilea lot de vaccin antirabic din acest an a ajuns în Republica Moldova.

Lotul conține 11.700 de doze și a fost achiziționat de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) din fondul măsurilor de profilaxie, pentru care au fost alocați peste 1,5 milioane de lei. Vaccinurile au fost recepționate la depozitul național de vaccinuri al Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), transmite rupor.md.

Primul lot din acest an a sosit în țară în luna ianuarie. Atunci, autoritățile de stat au recepționat 9.000 de doze de vaccin și 40 de flacoane de imunoglobulină antirabică. În total, pentru achiziționarea celor 20.700 de doze de medicamente antirabice prevăzute pentru anul 2026, din bugetul măsurilor preventive au fost alocate peste 2,7 milioane de lei.

Vaccinul antirabic este utilizat pentru prevenirea rabiei atât la copii, cât și la adulți, fiind administrat în cadrul imunizării preventive, dar și după expunerea la virusul rabic, atunci când o mușcătură sau contactul cu un animal sălbatic ori fără stăpân prezintă riscul infectării cu acest virus mortal.

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