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12 Iunie 2026, 20:09
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Ai primit un mesaj despre EcoVoucher? Autoritățile îndeamnă la prudență

Centrul Național pentru Energie Durabilă (CNED) avertizează cetățenii să fie prudenți în cazul mesajelor sau apelurilor telefonice care fac referire la programul EcoVoucher și să verifice cu atenție sursa informațiilor primite.

Ai primit un mesaj despre EcoVoucher? Autoritățile îndeamnă la prudență.
Ai primit un mesaj despre EcoVoucher? Autoritățile îndeamnă la prudență.

Instituția precizează că notificările oficiale privind acordarea voucherelor sunt transmise exclusiv prin SMS de la expeditorul GOV 1.MD și prin e-mail de la adresa noreply@compensatii.gov.md, transmite stiri.md.

Reprezentanții CNED subliniază că angajații instituției nu solicită prin telefon date cu caracter personal, parole, coduri de confirmare, informații despre carduri bancare sau alte date confidențiale.

Autoritățile recomandă cetățenilor să nu ofere nimănui informații personale sau bancare și să evite accesarea linkurilor primite din surse necunoscute.

Pentru a verifica eligibilitatea în cadrul programului EcoVoucher, persoanele interesate pot utiliza platforma oficială de verificare. Totodată, cei care au suspiciuni privind o posibilă tentativă de fraudă sau doresc informații suplimentare sunt îndemnați să contacteze linia de suport a CNED.

Avertismentul vine în contextul în care escrocii utilizează tot mai frecvent identitatea unor instituții publice pentru a obține date personale sau financiare de la cetățeni.

Ai primit un mesaj despre EcoVoucher? Autoritățile îndeamnă la prudență
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