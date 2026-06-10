Agricultorii din raionul Cahul se alătură protestelor.

Întreprinderile locale micro, mici și mijlocii cer autorităților acțiuni decisive, afirmând că regiunea se află în pragul unei catastrofe economice din cauza secetei, transmite rupor.md.

Acțiunea de protest va avea loc între orele 9:00 și 14:00. Producătorii agricoli din raionul Cahul intenționează să amplaseze tractoare și echipamente pe marginea traseului Cantemir — Cahul, la intrarea în satul Andrușul de Jos. Organizatorii subliniază că nu planifică să blocheze complet circulația, însă prezența tehnicii de mari dimensiuni pe margine poate încetini traficul.

Pe lângă cele trei cerințe de bază, comune pentru toți agricultorii din țară, producătorii din regiunea de sud au o cerință specifică. Ei insistă ca raionul Cahul să fie recunoscut oficial ca zonă nefavorabilă, ceea ce le-ar permite fermierilor să beneficieze de preferințe economice și fiscale speciale.

Motivul protestului este criza climatică: patru ani din ultimii cinci, raionul Cahul și alte regiuni din sud au suferit din cauza secetei.

„Autoritățile nu au reacționat adecvat la schimbările climatice în agricultură. Drept urmare, agricultorii afectați au rămas fără sprijinul necesar și s-au confruntat cu o criză profundă de insolvență. Multe gospodării sunt acum în proces de faliment”, notează agricultorii în declarație.

Acțiunea de protest din Cahul va face parte dintr-un val mai larg de nemulțumiri în sectorul agricol din Moldova. În aceeași zi, 12 iunie, tehnica specială va ieși pe drumuri și în nordul țării. În special, membrii Asociației Forța Fermierilor din raionul Fălești planifică să amplaseze tractoarele pe traseul Sculeni — Fălești.

Agricultorii au înaintat autorităților trei cerințe-cheie: să se introducă, începând cu anul 2027, plăți directe pentru fiecare hectar ocupat cu culturi cerealiere și oleaginoase; să nu se permită creșterea poverii fiscale din cauza majorării planificate a cotei TVA pentru produsele agricole până la 20%; să se asigure rambursarea integrală a accizei pentru motorina utilizată pentru lucrările agricole, începând deja cu anul curent, 2026.