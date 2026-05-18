rupor.md
18 Mai 2026, 20:09
14 513
Agențiile de turism, obligate să informeze despre creșterea prețurilor cu 20 de zile înainte de călătorie

Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor precizează că prețurile pot fi majorate doar în cazul în care această posibilitate este prevăzută în mod expres în contract.

Instituția menționează că majorarea prețurilor este permisă doar în anumite cazuri prevăzute de lege — din cauza creșterii costurilor pentru combustibil și energie, modificării taxelor aeroportuare sau turistice, precum și a fluctuațiilor cursului valutar. În același timp, organizatorul călătoriei este obligat să ofere clientului o justificare și un calcul exact al majorării costului, informează rupor.md.

Potrivit datelor inspecției, dacă prețul turului crește cu mai mult de 8%, călătorul are dreptul să rezilieze contractul fără penalități. În acest caz, managerul de turism este obligat să returneze toate sumele plătite în cel mult 14 zile.

Consumatorilor li se recomandă să verifice cu atenție condițiile contractului înainte de semnare și să solicite explicații suplimentare în cazul apariției unor costuri noi.

