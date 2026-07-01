Agenția Serviciilor Publice lansează zone de autoservire.

Cetățenii Republicii Moldova, deținători ai cărții de identitate cu semnătură electronică, pot acum accesa peste 100 de servicii digitale direct în centrele Agenției Servicii Publice (ASP).

Instituția a lansat un proiect pilot, în cadrul căruia în trei centre multifuncționale din țară au fost amenajate zone de autoservire asistată, transmite noi.md.

Potrivit reprezentanților Agenției Servicii Publice, la vizitarea acestor subdiviziuni, cetățenii vor fi îndrumați de un angajat către zone special amenajate, unde li se va oferi suportul necesar pentru utilizarea platformelor online. În aceste zone, persoanele fizice pot solicita rapid documente de stare civilă, extrase din Registrul de Stat al Populației, precum și servicii auto, cum ar fi schimbarea permisului de conducere sau înregistrarea online a vânzării-cumpărării mijloacelor de transport.

„Proiectul zonelor de autoservire asistată este pilot. Agenția Servicii Publice intenționează să îl extindă treptat la nivel național, pentru ca un număr cât mai mare de cetățeni să poată accesa rapid și simplu serviciile digitale ale statului”, au comunicat reprezentanții ASP.

Proiectul este adaptat și nevoilor mediului de afaceri. Persoanele juridice pot accesa în format digital servicii cheie, printre care obținerea de extrase din Registrul de Stat al Unităților Juridice, verificarea și rezervarea denumirii companiei, precum și înregistrarea antreprenorilor independenți (freelanceri).