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eurointegration.com.ua logoeurointegration
24 Iunie 2026, 16:28
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Agenția pentru Siguranța Alimentelor va fi reorganizată

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) va fi reorganizată. Guvernul Republicii Moldova a aprobat decizia miercuri, 24 iunie.

Agenția pentru Siguranța Alimentelor va fi reorganizată.
Agenția pentru Siguranța Alimentelor va fi reorganizată.

Măsura prevede crearea unor noi subdiviziuni cu atribuții extinse în domenii cheie, transmite noi.md.

Acestea includ: Direcția pentru Protecția Drepturilor Consumatorilor, Direcția pentru Agricultura Ecologică și Serviciul de Supraveghere a Produselor de Origine Animală, care nu sunt destinate consumului uman. Structurile din domeniul fitosanitar vor fi reunite într-o singură direcție: Direcția pentru Protecția Plantelor și Produsele Fitosanitare și Îngrășăminte.

Autoritățile susțin că această modificare va reduce suprapunerile de competențe și va îmbunătăți coordonarea activităților.

Potrivit ANSA, reorganizarea va fi realizată în principal prin redistribuirea personalului existent, fără modificări semnificative în numărul angajaților. Consecințele financiare sunt estimate ca fiind limitate.

„Reforma va contribui la creșterea potențialului instituțional al Agenției în interesul consumatorilor, operatorilor economici și întregului sistem de siguranță alimentară din Republica Moldova”, declară reprezentanții ANSA.

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