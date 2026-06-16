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bani.md logobani
16 Iunie 2026, 07:45
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Aeroportul Chișinău oferă spre închiriere spații pentru taxiuri: Aproape 40.000 de lei pentru un lot

Aeroportul Chișinău a anunțat desfășurarea unei licitații cu strigare pentru transmiterea în locațiune a unor active neutilizate pe o perioadă de cinci ani.

Aeroportul Chișinău oferă spre închiriere spații pentru taxiuri: Aproape 40.000 de lei pentru un lot.
Aeroportul Chișinău oferă spre închiriere spații pentru taxiuri: Aproape 40.000 de lei pentru un lot.

Procedura vizează două loturi identice, amplasate pe teritoriul aeroportului și în zonele adiacente terminalului.

Potrivit anunțului publicat în Monitorul Oficial, fiecare lot include un spațiu de 5,25 metri pătrați în interiorul aeroportului, destinat prestării serviciilor de taxi în regim autorizat, precum și mai multe suprafețe exterioare destinate staționării unităților de transport și amplasării terminalelor de apel pentru pasageri, transmite bani.md.

În cadrul fiecărui lot sunt incluse trei spații exterioare cu o suprafață totală de 45 de metri pătrați pentru staționarea a trei automobile și alte șapte locuri de staționare cu o suprafață totală de 87,5 metri pătrați.

Prețul de pornire pentru fiecare lot este de 39.599 de lei pe lună, fără TVA. Contractele de locațiune vor fi încheiate pentru o perioadă de cinci ani.

Pot participa la licitație persoane juridice rezidente și nerezidente autorizate să desfășoare activități de transport de persoane în regim de taxi. Dosarele de participare urmează să fie depuse până la data de 8 iunie 2026, ora 17:00.

Aeroportul precizează că activitatea desfășurată în spațiile închiriate va trebui să corespundă strict destinației prevăzute în documentația de atribuire, fiind interzisă utilizarea acestora pentru alte activități decât cele legate de transportul de pasageri și serviciile de taxi.

Sursă
bani.md logobani
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