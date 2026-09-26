Aeroportul Chișinău cere pasagerilor să ajungă cu trei ore înainte de decolare.

Pasagerii curselor de noapte și de dimineață sunt rugați să ajungă la Aeroportul Internațional Chișinău cu cel puțin trei ore înainte de decolare.

În orele de vârf, procedurile premergătoare zborului pot dura mai mult, a avertizat administrația aeroportului, transmite rupor.md.

Astăzi, 26 septembrie, între orele 03:00 și 06:00, aeroportul a deservit circa 1.400 de pasageri pe oră. Totodată, terminalul actual este proiectat pentru aproximativ 800 de persoane pe oră. Depășirea capacității sale proiectate a fost raportată și anterior.

La aeroport se recomandă verificarea din timp a mesajelor companiei aeriene și pregătirea documentelor înainte de a ajunge la controlul de securitate. Laptopul și alte dispozitive electronice este mai bine să fie ținute la îndemână, pentru a putea fi scoase rapid din bagaje în timpul controlului.

Administrația se așteaptă ca, odată cu încheierea sezonului estival, fluxul de pasageri să scadă treptat. Deocamdată, recomandarea de a ajunge cu trei ore înainte se referă în primul rând la cei care zboară noaptea sau dimineața devreme.