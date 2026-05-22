Aeroportul Chișinău a respins acuzațiile privind nereguli în sistemul de balizaj luminos.

Potrivit analizei, configurația luminilor de ax de pistă, esențială pentru orientarea piloților în timpul aterizării, rulajului și decolării în condiții de vizibilitate redusă, nu ar corespunde informațiilor publicate oficial în AIP Moldova, informează tv8.md.

Astfel, pentru ca sistemul să poată fi utilizat în operațiuni CAT III, autoritățile ar fi emis derogări de la standardele internaționale ICAO și EASA, acceptând o soluție tehnică sub standardele minime, și nu una construită integral conform cerințelor moderne.

Totuși, reprezentanții aeroportului susțin că luminile axiale ale pistei au fost instalate în 2001, în conformitate cu standardele internaționale ICAO, și nu sunt direct legate de implementarea sau certificarea sistemului CAT III.

„Pe parcursul anilor, sistemul de balizaj luminos a fost supus periodic procedurilor de calibrare și verificare prin zbor, realizate de aeronave-laborator internaționale specializate. (…) De asemenea, în cursul anului trecut, reprezentanții EASA (European Union Aviation Safety Agency) au desfășurat la Aeroportul Internațional Chișinău o inspecție privind respectarea cerințelor de siguranță și securitate a zborurilor. În urma evaluărilor, nu au fost identificate neconformități care să afecteze operarea în siguranță a infrastructurii aeroportuare”, se arată în comunicatul Aeroportului.

Potrivit paginii, Sistemul de Lumini de Ax de Pistă (RCLL — Runway Center Line Lights) este o componentă esențială a mijloacelor vizuale de la sol, asigurând ghidarea echipajelor în timpul decolării, rulajului după aterizare și procedurilor de decolare întreruptă, în special în condiții de vizibilitate redusă (LVO).

Pentru conștientizarea lungimii rămase din pistă, luminile RCLL utilizează o codificare cromatică standardizată: alb fix de la prag până la 900 m, alternând alb și roșu între 900 și 300 m și roșu de la 300 m până la capătul pistei. La piste mai scurte de 1800 m, secvența alb-roșu începe de la mijlocul pistei până la 300 m de capăt.

Însă la Chișinău, luminile axiale ar alterna în secvențe duble: alb-alb, roșu-roșu, alb-alb, roșu-roșu.

„Creează o confuzie care, după părerea noastră, este inacceptabilă. Într-un moment critic, cum este un Rejected Takeoff (decolare întreruptă), aceste lumini pot face diferența dintre viață și moarte. Atunci nu este timp să-ți amintești că „la Chișinău luminile sunt altfel””, consideră autorii paginii.

„Aeroportul Internațional Chișinău este operator certificat de Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova, activitatea acestuia fiind desfășurată în conformitate cu cerințele și reglementările naționale și internaționale aplicabile în domeniul aviației civile. În scopul verificării conformității, Autoritatea Aeronautică Civilă a Republicii Moldova supraveghează continuu infrastructura și activitatea operațională a aeroportului”, asigură instituția.

Amintim că Aeroportul Internațional Chișinău a trecut de la 23 ianuarie 2025 la sistemul de aterizare instrumentală ILS CAT IIII. Sistemul furnizează piloților informații precise despre direcție și altitudine în timpul aterizării, chiar și atunci când vizibilitatea este aproape zero.