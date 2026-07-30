Adolescenta aruncată în cap în timpul unei petreceri, la Bucovăț, și-a revenit din comă.

După luni petrecute între viață și moarte, Alina, adolescenta aruncată în cap la o petrecere în localitatea Bucovăț, și-a revenit din comă și a făcut primele declarații.

„Îmi pare rău că au mințit toți”, a spus tânăra. Țintuită la pat din cauza leziunilor suferite la coloană vertebrală, ultima a reușit însă să-și miște un picior, un pas important în lupta pentru recuperare, transmite unimedia.info.

Alina și-a revenit din comă, însă este țintuită la pat. Urmează o perioadă lungă de reabilitare pentru ca aceasta să revină la viața normală.

„Nu vreau nimic, vreau sănătate. Îmi pare rău că au mințit toți”, a spus Alina cu ochii în lacrimi.

Starea adolescentei rămâne însă extrem de gravă. Aceasta țintuită la pat în urma leziunilor severe suferite la coloana vertebrală, iar recuperarea se anunță una de lungă durată și dificilă. Cu toate acestea, tânăra a reușit să-și miște unul dintre picioare.

Reamintim că tânăra din satul Bucovăț, raionul Strășeni, a intrat în comă după ce, în noaptea de la 13 la 14 februarie, a suferit fracturi grave la nivelul coloanei vertebrale cervicale în timpul unei petreceri în locuința unor cunoștințe. Rudele tinerei au declarat anterior că împrejurările în care s-a produs incidentul rămân neclare. Potrivit acestora, tinerii aflați la petrecere au încercat să ascundă cele întâmplate și au prezentat versiuni diferite despre ceea ce s-a întâmplat.