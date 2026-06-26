Administrațiile raionale de educație vor fi înlocuite cu Agenții Teritoriale.

Ministerul Educației și Cercetării a propus o reformă amplă a sistemului de management al educației „Restart în educație”.

Proiectul prevede crearea Agențiilor Teritoriale pentru Educație (ATE), care vor prelua o parte din atribuțiile actualelor administrații raionale și municipale, scrie rupor.md

Scopul principal al schimbărilor este reducerea decalajului uriaș în calitatea educației între regiunile țării. Potrivit ministrului educației Dan Perciun, noua structură va permite implementarea unor standarde uniforme de calitate, va întări sprijinul pentru instituțiile de învățământ și va elimina influența politică asupra unor procese precum numirea directorilor și repartizarea investițiilor.

Ce se va schimba pentru școli?

Noile agenții (ATE) vor prelua gestionarea proceselor cheie în învățământul general secundar:

Optimizarea și gestionarea rețelei școlare

Organizarea concursurilor transparente pentru funcțiile de directori și evaluarea acestora

Controlul calității procesului educațional

Gestionarea infrastructurii și a autobuzelor școlare

Coordonarea educației incluzive, siguranței și digitalizării

Reforma nu va afecta grădinițele și centrele de educație extrașcolară – acestea vor rămâne în subordinea autorităților locale.

Ministerul justifică urgența schimbărilor prin statistici critice privind performanța și o criză sistemică de management:

Un decalaj colosal în evaluări: La examenele din clasa a 4-a, ponderea elevilor cu note maxime la matematică variază între 21,8% și 50,8% în funcție de raion. Media la BAC variază de asemenea mult – de la 6,64 la 7,61.

Haos de cadre: În regiuni este răspândită practica prelungirii „interimatului” directorilor, iar regulile de organizare a concursurilor și repartizare a bugetelor diferă mult de la raion la raion.

Deficit de personal: Actualele administrații locale sunt suprasolicitate – un număr critic de specialiști trebuie să administreze zeci de școli simultan.

Crearea echipelor consolidate în cadrul Agențiilor Teritoriale ar trebui să rezolve problema lipsei de specialiști și să garanteze condiții egale pentru toți elevii din Moldova, indiferent de locul de reședință.