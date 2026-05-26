Administrarea școlilor va trece de la autoritățile locale în subordinea Ministerului Educației.

Inițiativa prevede crearea Agențiilor Teritoriale pentru Educație (ATE), care vor trece în subordinea directă a ministerului de profil și vor prelua o parte din funcțiile direcțiilor raionale și municipale de educație, tineret și sport. Potrivit autorilor, centralizarea managementului va permite eliminarea decalajului profund în calitatea învățământului și accesibilitatea serviciilor educaționale între diferitele raioane și municipii ale țării, transmite rupor.md.

Despre aceasta a declarat astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, ministrul Educației Dan Perciun. Potrivit acestuia, sistemul administrativ actual este fragmentat, are oportunități inegale la nivel local și creează vulnerabilități din punct de vedere al uniformității și transparenței proceselor administrative în instituțiile de învățământ. În prezent, ministerul doar elaborează politica educațională și stabilește standardele naționale, în timp ce managementul direct al școlilor este realizat de direcțiile raionale și municipale, subordonate consiliilor locale. Această abordare, a remarcat ministrul, a condus la diferențe semnificative între regiuni atât în performanța elevilor, cât și în capacitatea de a implementa programele de stat.

Printre atribuțiile Agențiilor Teritoriale pentru Educație care urmează să fie create se vor număra gestionarea rețelei școlare, selecția și evaluarea directorilor, monitorizarea calității educației, administrarea infrastructurii și transportului școlar. De asemenea, ATE vor implementa măsuri pentru incluziune, asigurarea securității în școli și digitalizarea proceselor administrative. Reforma delimitează clar responsabilitatea instituțională: învățământul general va fi gestionat prin ATE, în timp ce învățământul preșcolar și activitățile extracurriculare vor rămâne în responsabilitatea autorităților locale.

„Prin această reformă intenționăm să construim un sistem educațional mai echitabil și profesional. Astăzi, calitatea educației diferă prea mult de la un raion la altul. Noua structură ne va permite să aplicăm uniform standardele de calitate, să consolidăm sprijinul pentru școli și să reducem influența politică asupra unor procese importante, cum ar fi numirea directorilor sau prioritizarea investițiilor”, a declarat Dan Perciun.

Ministerul prezintă date din analize care confirmă că forma actuală de management generează inegalități în performanța școlară. La testarea națională la matematică pentru clasa a IV-a, ponderea elevilor cu calificativul „Foarte bine” este de 50,8% în unele raioane și doar 21,8% în altele. La examenele de bacalaureat, media notelor variază în funcție de raion între 6,64 și 7,61.

Necesitatea reformei este argumentată și prin problemele legate de stabilitatea conducerii instituțiilor de învățământ. În prezent, mulți directori activează mult timp cu statut de interimar, iar deciziile administrative importante, organizarea concursurilor pentru funcțiile de conducere, gestionarea rețelei școlare și repartizarea investițiilor sunt luate diferit în raioane diferite. Potrivit ministrului, acest lucru afectează continuitatea managementului și dezvoltarea pe termen lung a instituțiilor. „Reforma urmărește implementarea unor reguli unitare și mai transparente pentru selecția și evaluarea managerilor școlari, astfel încât directorii să beneficieze de mai multă stabilitate și independență profesională, iar școlile să fie gestionate după aceleași standarde la nivel național”, a afirmat șeful Ministerului Educației.

„Restartul în educație” are ca scop și consolidarea potențialului administrativ al structurilor teritoriale. Salariile actuale din direcțiile de educație nu sunt competitive în raport cu nivelul responsabilităților, ceea ce generează deficit de personal și împiedică atragerea specialiștilor în domeniul managementului, finanțelor, digitalizării, achizițiilor și analizei datelor. În prezent, sunt ocupate în medie circa 70% din posturi, iar în unele cazuri un singur specialist trebuie să coordoneze simultan un număr foarte mare de instituții și elevi, a menționat ministrul.

Ca rezultat, probleme precum bullying-ul, integrarea copiilor cu nevoi educaționale speciale, absenteismul și siguranța elevilor sunt gestionate inegal în regiuni. Dacă în unele raioane și localități există echipe administrative puternice și mecanisme bine puse la punct de colaborare între școli, specialiști și autorități, în altele se constată lipsă de personal, suprasolicitarea angajaților și resurse limitate.

„Aceste realități pot afecta atât viteza de reacție în situații de risc, cât și accesul elevilor la servicii de suport educațional, psihologic și incluziv. Diferențele existente afectează în mod special copiii din grupuri vulnerabile, elevii cu nevoi educaționale speciale și școlile din comunitățile mici sau cu resurse administrative limitate”, a concluzionat ministrul.

Pentru a rezolva aceste probleme, se menționează că reforma prevede consolidarea echipelor administrative în cadrul Agențiilor Teritoriale de Educație și creșterea atractivității salariale a acestora, ceea ce ar trebui să asigure implementarea unitară a politicii educaționale și sprijinul eficient al instituțiilor de învățământ.