Adăpostul pentru câinii fără stăpân din Chișinău a luat măsuri suplimentare din cauza caniculei.

Întreprinderea municipală a capitalei „Supravegherea și protecția animalelor” a anunțat că, în perioada caniculei anormale, ia măsuri suplimentare pentru asigurarea siguranței și bunăstării câinilor aflați în grijă.

Potrivit instituției, toate animalele au acces permanent la apă potabilă proaspătă, care este reînnoită regulat și înlocuită dacă este necesar. Locurile de adăpost sunt dotate cu zone umbrite, unde câinii se pot adăposti de razele directe ale soarelui, transmite rupor.md.

De asemenea, angajații instituției monitorizează constant starea de sănătate și comportamentul animalelor pentru a identifica la timp eventualele semne de supraîncălzire, stres termic sau deshidratare.

Instituția a făcut un apel către locuitorii Capitalei să manifeste grijă față de animalele fără stăpân în perioada caniculei. Cetățenilor li se recomandă să lase recipiente cu apă curată în locuri sigure și umbrite. Potrivit specialiștilor, chiar și un gest atât de simplu poate ajuta animalele să suporte mai ușor temperaturile extrem de ridicate.

„Supravegherea și protecția animalelor” subliniază că grija față de animale este o responsabilitate comună, iar implicarea fiecărei persoane ajută la reducerea riscurilor asociate cu vremea caniculară și la menținerea sănătății câinilor fără stăpân.