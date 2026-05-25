25 Mai 2026, 07:27
3 581
Copiază linkul
Link copiat
Activitatea PTF Leova–Bumbăta, suspendată din cauza creșterii nivelului apei râului Prut
Punctul de trecere a frontierei Leova–Bumbăta își sistează temporar activitatea în dimineața zilei de 25 mai 2026, în intervalul 06:30 – 08:30, ca urmare a creșterii nivelului apei râului Prut.
Potrivit autorităților de frontieră, măsura a fost luată pentru a permite desfășurarea în condiții de siguranță a lucrărilor de extindere a podului, realizate în cooperare cu instituțiile competente din România, scrie noi.md.
Reprezentanții Poliției de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze din timp pentru alte puncte de trecere a frontierei, precum Cahul–Oancea sau Giurgiulești–Galați, pentru a evita eventualele întârzieri.
Autoritățile dau asigurări că siguranța și fluidizarea traficului rămân prioritare, iar activitatea punctului va fi reluată imediat după finalizarea lucrărilor.