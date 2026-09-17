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rupor.md logorupor
17 Septembrie 2026, 13:08
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Acțiuni de protest împotriva politicii Chișinăului se desfășoară la Bender pentru a treia zi consecutivă

În dimineața zilei de 17 septembrie, participanții au venit la Palatul Culturii „Tkacenko”, unde au loc, joia, ședințele Comisiei Unificate de Control.

Acțiuni de protest împotriva politicii Chișinăului se desfășoară la Bender pentru a treia zi consecutivă.
Acțiuni de protest împotriva politicii Chișinăului se desfășoară la Bender pentru a treia zi consecutivă.

Protestatarii aveau aceleași pancarte care au fost folosite în timpul acțiunilor anterioare.

Pe 15 și 16 septembrie, oamenii au fost adunați la punctul ilegal de trecere de la ieșirea din oraș. Pe pancarte erau inscripțiile „Nu genocidului împotriva poporului transnistrean”, „Transnistria este un stat autosuficient” și „Operațiunea de pacificare pe Nistru trebuie să existe”, scrie rupor.md.

O altă acțiune similară a avut loc pe 10 septembrie, în apropierea Palatului Culturii „Tkacenko”. În acea zi, la ședința CUC a participat noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher Smith.

Potrivit Zonei de Securitate, printre participanții la actualele mitinguri se numără persoane afiliate regimului transnistrean. Publicația mai notează că acțiunile neautorizate și criticile deschise la adresa administrației locale din regiune sunt strict controlate și pot duce la persecuții. Pe acest fundal, apar îndoieli că protestele sunt organizate independent și spontan.

Amintim că vicepremierul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a calificat protestele drept „regizate”. Potrivit lui, structurile de la Tiraspol organizează astfel de acțiuni pentru a transfera responsabilitatea pentru problemele regiunii asupra autorităților moldovenești.

„Într-o regiune în care frica, represiunile și lipsa drepturilor politice fac parte din viața de zi cu zi, este greu de imaginat că aceste proteste au fost organizate liber și spontan. Este evident că ele sunt regizate de structurile de la Tiraspol”, a declarat el.

Acțiuni de protest împotriva politicii Chișinăului se desfășoară la Bender pentru a treia zi consecutivă

Acțiuni de protest împotriva politicii Chișinăului se desfășoară la Bender pentru a treia zi consecutivă

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